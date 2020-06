Hello !Bon les connaisseurs sauront où je veux en venir ahah.En gros j'ai envie de me prendre le OnePlus 8 sur Rakuten. Mais le téléphone vient de Chine il me semble et est en IN2010.J'ai cru comprendre que la fréquence B28 serait pas dispo, ce qui influerait... sur quoi ?! (Je vois beaucoup de commentaire sur Dealabs disant que ça ne vaut pas le coup sans la B2Mais d'un côté je vois, ce sont d'autres fréquences qui seront utilisées pour la 5G donc je n'aurais pas de problème vis à vis de ça.Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer à ce sujet ?(Je suis chez SOSH)Merci les gars et désolé avec mon vieux postA taleur