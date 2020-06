Dead Island 2 fait partit de ces arlésienne dont on attend toujours des nouvelles même si Deep Silver a confirmer que ses équipes travailler toujours sur le jeu et qu'il était encore "en vie". Mais depuis, pas de nouvelles et on doute qu'il sortira cette année et même l'année pro c'est pour dire !

Il connaît un développement bien chaotique actuellement. Mais voilà qu'un build datant de 2015 fait surface sur la toile !

Si le jeu ne doit plus ressembler à ça actuellement, ça n'empêche que ça avait l'air plutôt fun et gore !







Vivant que le jeu redonne de ses nouvelles très bientôt...