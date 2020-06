Ryota Suzuki, concepteur de Devil May Cry 5 et Dragon's Dogma, a rejoint Square Enix en tant que directeur de bataille d'un nouveau titre AAA sous la troisième division de développement commercial. Cette division est celle de Naoki Yoshida (FFXIV) et ce titre AAA est réputé être Final Fantasy XVI

posted the 06/06/2020 at 09:26 AM by kratoszeus