Ça vient de DuskGolem et du site Biohazard Declassifield"Je suis sûr à 99% que RE8 sera présent à l'événement PS5 reveal. Comme d'autres l'ont remarqué, tous les jeux RE ont été mis en vente hier, et RE7 en particulier a bénéficié de la plus forte réduction qu'il ait jamais eue, et de loin, au moment même où le PS5 reveal était censé se dérouler hier. Donc, oui."Explorer l'occultismeL'occultisme jouera un grand rôle, mais il n'y a pas de magie. Il existe un culte qui vénère les abominations créées par le nouveau virus. Au début, il y a des allusions à quelque chose de surnaturel, mais cela s'explique par le virus, qui est dans l'air et qui provoque des hallucinations de temps en temps.Les antagonistesLe principal méchant du jeu est un homme appelé Alan R., un mystérieux comte vivant dans un château. Il est le chef ou du moins un membre de haut rang de "The Connections". Alan est également mentionné dans un article publié par GameRant le 15 mai.Le second méchant est Natalia/Alex Wesker. Certains dossiers laissent également entendre que Blue Umbrella n'est pas aussi net qu'ils le prétendent.Nouveau personnage jouable, EmilyUne partie du jeu se joue en tant que résidente de la montagne appelée Emily, une femme d'une vingtaine d'années, qui aide Ethan. Elle cherche son père. Emily a grandi dans le village et va aider Ethan et plus tard travailler avec lui pour trouver son père et s'échapper.La lampe de poche jouera un grand rôleVous avez une lampe de poche et le jeu est souvent assez sombre, ce qui vous oblige à l'utiliser, comme dans beaucoup d'autres jeux du même genre. La lampe de poche peut être à court de piles, mais elle se recharge lentement d'elle-même au fil du temps.Les lieuxEn plus du "VIllage" (stylisé en VIIILAGE), Resident Evil 8 a pour but d'explorer d'autres lieux tels que des châteaux, des grottes et des forêts. Il se concentrera davantage sur les lieux "en plein air" que le reste de la série.L'enfant et le mal Chris Redfield ?Mia et Ethan ont un enfant. En raison de leurs infections au cours de Resident Evil 7, il est déformé et, selon toute vraisemblance, n'est pas un enfant normal. Ils mènent une vie assez solitaire dans un endroit isolé et tentent de cacher leur enfant. Cependant, Chris Redfield s'introduit dans la maison d'Ethan, ce qui aboutit à l'exécution de l'enfant mutant d'Ethan, suivie de la fusillade de Mia. Apparemment, il opère seul et cela ne fait pas partie d'une opération officielle.Quand Ethan se réveille, Chris est parti. Il n'a pas laissé Mia mourir mais l'a pansée. Il y a quelques personnages sombres dans la pièce. Ethan y est enlevé et se réveille dans le "Village".Le voyage d'EthanEthan doit se frayer un chemin à travers les montagnes. Il y a eu des disparitions inexpliquées dans cette région. Vous commencerez également sans défense avant de mettre votre première arme un peu en jeu.Les ennemis de Resident Evil 8Les principaux ennemis sont des zombies et des ennemis pâles de type humain, qui ressemblent à des Ganados. Des chiens, des loups et des ennemis qui ressemblent à des Lickers apparaissent également. Il y a des zombies avec des épées, des couteaux et des massues. Ils apparaissent principalement dans la dernière partie du jeu, où vous entrez dans "Le château".https://www.biohazardcast.com/more-interesting-resident-evil-8-rumours/https://twitter.com/AestheticGamer1/status/1268964685027532801