Après leur avoir donner un petit/gros chèque. Epic Game as obtenu de Créative Assembly ceux qui vont les jeux Total War et qui sont une branche Sega, l'exclusivité d'un an sur le jeu Total War Saga Troy sur la Guerre de Troie.



Et il sera sera gratuit le jour de la sortie pendant 24 HEURES ! "BOUM" Tu le télécharge et tu as le jeu à vie. (enfin presque il y as des DRM) C'est la 1 ere fois que je vois ça pour un AAA.



Moi je déteste pas Epic Store mais il faut reconnaître qu'ils y vont un peu en mode Parvenu pour faire leur place dans le monde des plateformes de jeux PC.





Et puis le problème surtout c'est que les joueurs Multi de l'EG ne pourrons pas jouer avec ceux de Steam, aie, et qu'il aura pas de Mods non plus ce qui est important et ennuyeux pour pal mal de monde.





Sans compter que le jeu de base promettait déjà d’être assez moyen. (vous avez vu la gueule des Monstres comparés à un Age of Mythologie ? En + les TW avec des des factions sont pour moi si bateau depuis la diversité des Races des Warhammer) avec juste des unités d'infanterie et des Héros surpuissants. (ça plait ou ça plait pas)



https://www.mundusbellicus.fr/591266-toutes-les-informations-sur-la-sortie-de-total-war-troy (plus de détails sur le jeu)



Et que EG donne déjà des allergies a pas de monde. Je suis quasiment sur que Créative Assembly à profité de l'offre d'EG pour couvrir ses frais et rien d'autre, car l'excuse d’élargir le public ...... Peu importe sur quelle plateforme tu le prend un jeu PC reste un jeu PC.



(Si ça vous intéresse Lusty as sorti une vidéo la dessus)