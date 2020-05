Les pages du dernier numéro d’un célèbre magazine japonais connu sous le nom du Weekly Shonen Jump, viennent de dévoiler l’arrivée d’un nouveau personnage dans le roster du jeu One Piece : Pirate Warriors 4 !Le jeu fera donc prochainement l’acquisition de Charlotte Cracker, quinzième enfant et dixième fils de la famille Charlotte ainsi que descendant de l’affreuse Big Mom. Charlotte Cracker devrait être un personnage de type vitesse pouvant créer un nombre important de soldats biscuits pour terrasser ses ennemis. Bandai Namco ayant déjà dévoilé le personnage de Charlotte Smoothie en avril dernier, nous connaissons désormais le contenu du premier pack de personnages. Les deux antagonistes du manga à succès seront à retrouver dès cet été pour un prix qui nous est malheureusement encore inconnu.

posted the 05/31/2020 at 06:13 PM by shiroyashagin