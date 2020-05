Star Citizen

Du 22 mai au 1er juin 2020, vous allez pouvoir évaluer les performances de votre PC en jouant à Star Citizen ! Avec l'Alpha 3.9.1 disponible aujourd'hui et qui corrige de très très nombreux bugs , Star Citizen passe en effetpendant une semaine.Pour jouer au jeu, il vous suffira juste d'avoir un compte sur le site RobertsSpaceIndustries.com . Alors si tester Star Citizen vous a toujours tenté mais que vous n'osiez pas faire le premier pas jusqu'à présent, l'est l'occasion rêvée pour rejoindre la communauté des citoyens des étoiles.Pour créer un compte, vous pouvez cliquez ici , ce lien étant en plus pré-renseigné avec un code de parrainage valide pour Star Citizen , ce qui vous évitera d'avoir à en chercher un et vous permettra de débuter le jeu de Chris Roberts avec un bonus de 5000 aUEC ).Une fois en jeu,et testeurs du jeu sont invités à se rendre sur la planète-ville ArcCorp, à Area 18 puis au centre Bevic pour ensuite admirer des vaisseaux en démonstration et les tester. Les vaisseaux jouables changent d'un jour à l'autre et voici le programme des festivités :L'Alpha 3.9.1 pèse 7Go et pour l'heure, les serveurs de jeu sont à la ramasse , la faute au nombre énorme de joueurs voulant tester le jeu. La situation devrait cependant être réglée dans la nuit.À bientôt dans le 'Verse !