Star Citizen

La 3.9 n'est pas exempte de bugs. Même si on parle de Star Citizen, qu'il s'agit d'une Alpha et que les bugs font partie intégrante de la philosophie d'un jeu en développement ouvert, il faut tout de même avouer qu'un certain nombre de ces bugs sont assez contraignants et rendent la vie difficile aux citoyens de l'espace dernièrement.Qu'à cela ne tienne, CIG travaille sur un patch 3.9.1 qui va en corriger beaucoup, plus même qu'à l'accoutumée, et cela probablement en vue de la semaineoù. Pour rappel, il suffira simplement de s'être créé un compte sur le site officiel de Star Citizen pour pouvoir le tester ( cliquez ici si ça n'était pas encore le cas).Mais non content de corriger des bugs, CIG ajoute en sus quelques éléments qui devraient ravir les joueurs, à commencer par les skins. Oui, il sera désormais possible de customiser l'apparence de son vaisseau pour voler en Avenger noir plutôt que blanc et ainsi se la jouer bad boy. Et non, les skins ne seront pas payantes. Enfin si, mais avec la monnaie du jeu : il faudra donc... et bien... jouer au jeu pour pouvoir appliquer une apparence différente à son vaisseau. On imagine ceci dit que les plus pressés (et riches) des citoyens pourront se les acheter.L'autre (bonne) nouvelle, c'est l'arrivée d'un nouveau vaisseau prêt à être piloté,comme on dit dans le jargon du jeu, le Cutlass Blue. Variante du Cutlass longtemps restée au stade de concept, ce vaisseau est destiné à la chasse à la prime et vous permettra d'enfermer vos prisonniers dans des cellules prévues à cet effet.Rendez-vous ce vendredi pour le début de l'Invictus Launch !