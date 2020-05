Les fans de la licence Batman s’impatientent de plus en plus concernant une nouvelle adaptation vidéoludique sur PS5, Xbox Series X et PC, mais après le teasing amorcé beaucoup trop tôt par Warner Bros Games Montréal (avant de repartir dans un mutisme frustrant), la filiale canadienne de Warner Bros Interactive Entertainment vient de mettre fin aux rumeurs qui disaient qu’une annonce devait intervenir durant l’été à l’occasion du Summer Game Fest : “Merci beaucoup pour l’enthousiasme pour notre prochain projet. Pour le moment, nos réseaux présenteront le studio : qui nous sommes et pourquoi nous aimons faire des jeux ! Alors, restez à l’écoute !”https://mobile.twitter.com/WBGamesMTL/status/1260591970965229576?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fd-23896310513364927545.ampproject.net%2F2005050322003%2Fframe.htmlBref, pour ceux qui attendaient une annonce pour cet été, c'est râpé