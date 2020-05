Le succès de la franchisen'est plus à démontrer ! Ce qui a inspiré moult développeurs à revisiter la recette...On a eu par exemple, les, et bien d'autres...Celui-ci jouit déjà d'une certaine réputation, et a bénéficié d'un fort retentissement médiatique. Cela est du à son Kickstarter qui a tout explosé, et à son accès anticipé sur, qui est un véritable succès et qui a permis à beaucoup de s'y essayer.Pour résumer en quelques points :- Le style graphique est soigné et le design des monstres se détache suffisamment de celui de- Le jeu est, on croise du monde, c'est vivant, et on peut interagir avec les autres joueurs (échanges, combats...). L'aventure est jouable en coopération avec un ami.- Le système de combat en 2v2 est exigeant, sans être abusif.La version définitive est prévue pour début 2021 suretBeaucoup ont souvent rêvés d'unabordant des thématiques plus sombres et matures, eh bien c'est la promesse de ce jeu ! Au programme :- Des choix moraux ambigus.- La mort des créatures est définitive.- Les combats sont en temps réel, en vue à la 3ème personne.Il faudra cependant attendre juin 2023 pour se procurer le titre suretBeaucoup plus fidèle à l'esprit des jeux2D, on a donc. On notera des différences tout de même très intéressantes :- De nombreuses quêtes secondaires et des énigmes.- Les statistiques des créatures sont personnalisées par le joueur à chaque passage de niveau.- Plusieurs modes de difficulté. Dont un qui reprend le principe du, bien connu des fans de la licence japonaise (Grosso modo, ça donne la mort définitive des créatures, l'obligation d'uniquement capturer la première créature rencontrée dans chaque zone, et d'autres détails...).Le jeu est toujours prévu pour le deuxième trimestre de l'année. Une démo est disponible surToujours pour les nostalgiques de la 2D, mais cette fois dans un style plus proche de la Gameboy Color. Pour les points les plus remarquables :- L'argument numéro un du jeu est son système de reproduction. Nous pouvons en effet engendrer la création de nouveaux spécimens en procédent à de la reproduction inter-espèces. Avec les plus de 200 monstres à collecter dans le jeu, les possibilités sont ainsi énormes !- Le système de combat se veut novateur.- Possibilité de choisir de faire le bien ou le mal, dans le scénario.Pas encore de date de sortie annoncée, mais une disponibilité suretest avancée.On reste dans de la 2D mais avec une toute autre formule, qui sort de l'ordinaire :- Le jeu reprend le principe desmais à la sauce. Pour avancer il nous faut impérativement des créatures, car certains endroits sont accessibles uniquement en utilisant leurs capacités. Pour avoir ces créatures nous devrons explorer et combattre, afin d'obtenir des oeufs.- Les combats sont très stratégiques et gratifiants une fois le jeu pris en main. C'est du 3v3, avec plusieurs mécaniques à prendre en compte, notamment un système de combos, les buffs/debuffs, les forces/faiblesses des créatures.- L'optimisation est une notion très importante dans le gameplay du jeu. On peut rendre notre équipe très efficace en spécialisant chacun de nos monstres dans un rôle précis. Pour cela on dispose d'un arbre de compétences unique à chacun d'entre-eux, la possibilité de leur fournir de l'équipement qui va jouer sur leurs statistiques, tout comme la nourriture que nous leur donnons.Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, c'est déjà possible survia l'accès anticipé. La version définitive est également prévue dans le courant de l'année surPeut-être le plus original de la sélection, car il mélange un peu les genres, quelque part entreet. Alors qu'est-ce que ça donne ?- Il faut se procurer des graines, les planter, les arroser, travailler la terre... pour récupérer nos petites créatures !- Les combats consistent en des battles de danse, avec un système qui utilise des cartes.- Le jeu a aussi un aspect "simulation de vie", où on personnalisera notre personnage, notre maison, et où on pourra se balader en ville pour diverses activités et rencontrer des PNJ.A retrouver suret, courant 2020.Pour voir tous ces jeux en images et avoir plus d'informations, je vous laisse ma vidéo sur le sujet. Il s'agit de ma deuxième vidéo sur, la qualité s'est améliorée par rapport à la première, bien qu'il y ait encore des progrès à faire !