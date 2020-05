3ème et dernière partie de la "collection" Uncharted avec le dernier opus de cette trilogie : l'illusion de Drake!Un opus qui montre que la formule est désormais rodée, puisque le jeu reprend la partition du 2 dans les grandes largeurs!Le 3e volet met l'accent sur 2 points : la narration d'abord, qui a grandement gagné en qualité et en aspect "cinématographique" avec une mocap désormais de rigueur; et les effets de lumières, magnifiques, qui sont tout simplement annonciateurs des effets HDr pour la génération précédente.Beaucoup lui préfèrent le 2, mais me concernant, c'est mon opus préféré.Voici donc comme pour les deux précédents, une vidéo faite par mes soins de l'entame du jeu, version Remastered avec BluepointGames. Bon visionnage!