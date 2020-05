Après Ahsoka, après Dark Maul et après Boba Fett ça serais au tour de ... SABINE ! De Star Wars Rebels de faire ses débuts dans la saison 2 de Mandalorian !!!A l'état de rumeur pour le moment le personnage serait présent sous les traits de Sasha Banks! Au casting de la série pour un rôle inconnu ! Inutile de dire que son personnage sera en lien avec celui d'Ahsoka, faisant d'office de suite direct a Star Wars Rebels. Temuera Morrison dont la présence en Boba Fett a été dévoilé il y a quelques heures et aussi au coeur d'une rumeur, en effet il incarnerait le soldat clone: Rex! Vue aussi dans Star Wars: The clone wars et Rebels, toujours en lien avec Ahsoka !Source: ICI Sur ceux, je vous laisse la source et peut-être à demain pour l'annonce d'Ezra ?