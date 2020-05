Alors que le plus grand salon du jeu vidéo au Japon se tient généralement au Makuhari Messe, le Tokyo Game Show 2020, qui aura lieu du 24 au 27 septembre prochain, va se transformer en événement numérique. En raison de l'épidémie du nouveau coronavirus à l'échelle mondiale et de la situation restant imprévisible au Japon, Nous avons pris cette décision après une longue réflexion pour accorder la plus haute priorité à la santé et sécurité des visiteurs, exposants et intervenants. Nous vous demandons votre aimable compréhension et coopération. De plus amples informations seront annoncées au besoin sur le site officiel et par communiqués de presse à la fin mai.