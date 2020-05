Bonjour, petit "sondage" pour savoir quels sont vos attentes sur le prochain opus qui pour rappel verra le jour sur nos next Gen en 2021 autant dire que ça va être encore long... (surtout que depuis battlefield4 je suis déçus des opus suivant). Alors qu'attendez vous du prochain BF niveau gameplay, graphismes, thèmes historique, destruction, véhicules, escouades etc.

posted the 05/07/2020 at 07:19 AM by jeuxvidehautetdebats