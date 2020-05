Par simple curiosité je me demande que pense les "pcistes" de la next Gen en particulier la séries X, au vue de ces specs pensez vous réellement d'un prix proche de 500e?. Sinon au niveau du matériel que dispose la séries x vous en pensez quoi ? (oui mon articles est mal fais juste simple question)

posted the 05/05/2020 at 06:27 PM by jeuxvidehautetdebats