Hello les gens !



Je suis tombé sur cette vidéo, je sais pas si quelqu'un l'avait postée.



C'est la suite des vidéos sur le 60 ème anniversaire de SEGA.









SPOIL Comme c'est en Japonais, je vous traduit quelques trucs drôles. Au début les filles lui demande s'il joue à la switch, et on découvre que c'est le fils de Segata Sanshiro ! (la fille lui demande ce qu'on peut faire avec ça, la sega saturn, et ca lui rappelle la phrase Sega satan shiro (joue à la Saturn)

Le monstre à la fin est SEGA hatan shiro (hatan signifiant la faillite, l'échec).



Je trouve original et drôle. SEGA bouge bien, attendons les prochaines annonces.



(même si au passage, je suis un poil déçu de Sakura Taisen... le jeu est un jeu de niche, ils auraient pû garder l'ancien systeme et surtout traduire les anciens ...)