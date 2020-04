Bonjour à tous,



Deux ans après avoir abandonné Dark Souls 3 face à l'Armure de Tueurs de Dragon, j'ai profité du confinement pour relancer une partie.



Après 38h de jeu et un niveau 97, j'ai enfin réussi à terminer le titre avec toutes les zones optionnelles... un seul échec, face au Roi sans Nom qui me gonfle avec cette caméra virevoltante....



Ce n'est que le deuxième "SoulsBorne" que je termine après Bloodborne.



Tout ou presque a déjà été dit sur le titre, une DA magnifique et un gameplay aux petits oignons.



Un seul reproche selon moi (le même que pour Bloodborne), l'absence d'explications facilement accessibles concernant le lore qui rend l'histoire très (trop ?) nébuleuse pour être appréciée à sa juste valeur. Je trouve cela terriblement dommage étant donné la richesse, la cohérence et la beauté de l'univers...



Du coup j'hésite à débuter Dark Souls Remastered...



J'ai également profité du confinement pour jouer aux titres suivants :

- Doom 64 (terminé : très agréablement surpris, les mécaniques de jeu sont toujours aussi efficaces malgré le poids des années) ;

- Darksiders 2 (terminé : je l'avais lâché après une vingtaine d'heures de jeu à sa sortie) ;

- Animal Crossing NH (100h de jeu déjà...) ;

- Far Cry 4 (chiant à mourir...quête FEDEX et aucune originalité, IA aux fraises, aucun intérêt...) ;

- Doom Eternal (terminé : j'en ai bien chié dans le 3ème mode de difficulté. Le jeu est superbe avec une nervosité folle et des sensations incroyables même si la dernière partie est un peu en dessous selon moi ).



Avez-vous également profité du confinement pour reprendre certains titres que vous aviez lâchés à l'époque ?



Bonne journée à tous !