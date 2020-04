Les derniers épisodes sur Disney+ sont top! Cela me rappel l'epic de l'épisode 3! Je trouve vraiment que le dernier arc est une tuerie! En parallèle de l'épisode 3 c'est un vrai kiffe, sérieusement dommage que c'est la dernière saison... Visuellement c'est vraiment bon en plus, je me régal! MaulLe combo Mandalorian / Clone Wars chaque vendredi est bien kiffant en tout cas, dommage que ça se termine bientôt mais j'imagine aisément qu'ils feront pareil prochainement avec la suite de Mandalorian et l'inévitable suite de Rebels.Malheureusement j'ai l'impression que l'on ne reverra plus jamais autant d'importance en terme d'enjeu et contenu que la grande époque des clones, c'est un peu déprimant je dois dire...