Après avoir entendu la bonne nouvelle hier (meilleur conditions et amélioration de travail chez Rockstar Games) mais également la mauvaise. ( Le jeu serait qu'à ses débuts de développement). Je me dis qu'un lancement pour 2023 est plausible.En plus, la Next gen sera bien entamée là.Et qu'il faut "en moyenne" 5 ans à Rockstar pour finir ses jeux.Exemple :- GTA 4 : 2008/ GTA V 20135 ans donc, ce qui serait sûrement équivalent pour GTA VI.- Red Dead 2 : 2018/ GTA VI 2023De plus, un journaliste IGN l'estime également pour 2023. https://www.purebreak.com/news/gta-6-pas-de-date-de-sortie-avant-2023-les-internautes-au-bout-de-leur-vie/194026Et pour en revenir à ce qui a été dit. Ça me dérange pas que le jeu soit constamment mis à jour avec de nouveaux contenus, car ça permettra d'y revenir souvent. J'espère juste que ça sera pas uniquement en ligne et que le solo bénéficiera également de contenu majeur. Ce qui me fait par contre un peu chier, c'est qu'on aura surement encore aucun jeu Rockstar avant 5 ans... Le jeu médiéval en rumeur arriverait donc après GTA VI...Bref, on va ronger notre freins encore un moment les gars