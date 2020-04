Bonjour à tous,J'espère que vous allez tous bien, malgré ce que nous sommes tous entrain de vivre.Je vous présente ma 2ème création surle jeu développé parBasé sur des cauchemars que je fais, mais aussi sur la vision que j'ai du monde en ce moment même.Je vous présente, mes peurs, mes craintes, mes angoisses à travers cette courte histoire (20-30mins).N'hésitez pas à me partager votre ressenti. À partager cette création. Même à venir m'en parler si vous le souhaitez !Merci à vous,Et portez-vous bien !

