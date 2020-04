Ghost of Tsushima se déroule donc entre 1274 et 1281 lors de l'invasion mongole du Japon. En tant que joueur, vous incarnez Jin Sakai, un samouraï honorable qui a été formé par son oncle Shimura et qui se trouve être le seigneur de l'île de Tsushima.



Cet archipel au large des côtes du Japon continental se bat bientôt contre l'écrasante horde mongole. Après que les forces de l'île de Tsushima ont presque été vaincues et que Jin et Shimura ont échappé au massacre, Jin commence à réaliser que la violence brutale ne peut rien faire contre ces nouveaux envahisseurs malveillants.



Au lieu de cela, Jin se tourne vers le chemin d'un ninja et suit le chemin de l'esprit, ce qui lui permet de saper et de tuer secrètement les ennemis qui lui sont bien supérieurs. Jin est bientôt vénéré comme un Robin des Bois qui combat le pouvoir mongol pour les opprimés de Tsushima, ce qui en fait également l'ennemi numéro un de l'État en ce qui concerne les Mongols.





Le rôle spécial de Jin dans la bataille a rapidement attiré l'attention de Khotun Khan, un analogue fictif du vrai Kublai Khan qui a dirigé l'invasion mongole à travers l'Asie et promet de détruire Jin et tout ce qu'il représente à tout prix.