L'horreur cosmique a toujours été quelque chose que nous avons voulu représenter dans l'industrie du jeu et du cinéma, mais je pense que c'est assez risqué parce que si c'est si effrayant et intéressant, c'est en grande partie parce que nous dévoilons le moins de détails possible aux joueurs. Ce qui est génial, mais nous allons donner plus aux joueurs, tout en cachant beaucoup plus de chose. Il est important pour nous, dans ce projet, de créer un sentiment de malaise par rapport à tout ce que vous faites et aux conséquences que cela entraîne. Le film Annihilation est un excellent exemple de la façon dont on doit rendre justice à ce genre. Nous voulons troubler et effrayer notre public. Un véritable ascenseur émotionnel.

Une société appelée Monad développe une technologie intelligente qui peut être intégrée directement dans votre système nerveux. Presque tout le monde l'utilise dans le monde entier. Les gens sont devenus comme des robots utilisant un mode de pilotage automatique pour le travail. Cela a créé une économie terrible. L'installation principale de Monad est attaquée par un ennemi inconnu. Vous jouez le rôle de Jacob Thomas du district de Garboa à San Francisco et vous êtes envoyé avec une équipe et votre partenaire Shane Costa pour sauver les survivants. Quelque chose ne va pas du tout avec le personnel de l'installation. Ce n'est vraiment que la partie visible de l'iceberg pour l'histoire, mais nous ne voulons pas la gâcher. Il va y avoir beaucoup d'idées différentes provenant de cultures et d'époques différentes. La base de beaucoup de concepts vient du gnosticisme, et les éléments essentiels de l'histoire comprennent des pratiques hindoues et bouddhistes mais tordues à l'envers.

Pour tous ceux qui craignent que la qualité soit compromise car on vise aussi la PS4, ne vous inquiétez pas, Quantum Error est développé avant tout pour la PS5 et va être une sacrée expérience. Nous ne travaillons pas sur la réalité virtuelle, mais nous sommes ouverts à l'idée, car ce serait vraiment cool.

Les phases de combats (FPS) seront très importantes, mais ce ne sera pas la seule chose que vous aurez à faire dans Quantum Error. Il y aura également des énigmes et des obstacles environnementaux tout au long du jeu qui mettront l'accent sur les compétences de notre protagoniste en matière de lutte contre les incendies.

Quelques jours seulement après avoir dévoilé la nouvelle licence Quantum Error en exclusivité sur les consoles de Sony (pour l'instant, d'autres plateformes ne sont pas dans les plans) via un trailer, Micah et Dakoda Jones du studio indépendant américain TeamKill Media ont livré quelques informations inédites sur ce FPS horrifique avec des inspirations lovecraftiennes, mais pas que, lors d'une interview accordée à Lovecraft Video Games.Horreur cosmiqueL'histoire de Quantum ErrorPas de VR dans l'immédiat et développement sur PS5Le gameplay