Pour commencer, j'ai testé le ps now pour ce jeu, et on peut dire que le service n'est absolument pas au point. Dire qu'on parle de consoles full streaming, de jeux démat'. Non franchement ca n'arrivera pas, j'ai la fibre et l'image bavait par moments, des ralentissements visibles, de la latence dans la prise en compte des touches. Et je parle même pas des pic d'activités quand les gens se connectent tous vers 18h, 19h, une horreur.

Et je ne comprends pas qu'il n'y a pas de système de pause automatique lorsque le réseau affiche qu'il perd du débit, j'ai du mourir 2 ou 3 fois parce que je ne pouvais même pas faire pause sur la manette en plein combat. Bref plaisir de jeu -1 ps now.

Alors imaginez lorsque tout le monde se connectera h24 pour jouer en streaming aux jeux... Non j'imagine même pas, le réseau sera saturé en permanence, les serveurs en surcharge en permanence...



Mais à part ca,

J'ai passé un très bon moment sur ce jeu, malgré quelques pétages de plombs.

Mention spécial au passage dans le labyrinthe, qui fait passer le jeu de bon à culte. Il faut toujours un passage culte dans un jeu, qui sort de l'ordinaire, et y'en a dans ce jeu.



La prise de risque est quand même importante et totalement visible sur les trailers, c'est étrange, c'est bizarre, c'est volontairement cryptique et ésotérique.

J'ai mis du temps à rentrer dans l'univers, c'est quand particulier. Mais pour une fois qu'on a pas un enieme jeu avec une DA et des graphismes deja vu.



Niveau gameplay c'est un TPS très fluide, assez réactif, qui mélange bien les armes et les pouvoirs surnaturels. Dommage qu'il n'y a pas de système de cover.



L'histoire est très étrange mais dès le début j'avais compris qu'on était dans une représentation de l'esprit humain, de l'esprit de jesse. Même si y'a quand même des choses qui m'échappent.

Mais elle arrive à prendre le "control".





Les plus:



-Graphiquement très beau

-Une direction artistique très soignée

-Un scénario tortueux introspectif

-Cette ambiance SF "La 4eme dimension"

-Le passage du labyrinthe

-Les combats fluides, rythmés

-Les pouvoirs

-Le système de missions/objectifs pour se donner des défis

-Le coté metroidvania, les cartes d'accès qui débloquent des zones au fur et à mesure



Les moins:



-Une VF un peu aux fraises. J'ai changé rapidement en VO

-Les sous titres décalés, trop rapides, des fautes de francais

-Pas facile de s'y retrouver dans ce batiment

-Quelques environnements trop ressemblants

-Une IA à la ramasse par moments

-Quelques énigmes secondaires en attente, j'ai pas compris

-Mais c'est quoi cette mocap faciale?





8/10