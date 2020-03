Après avoir trouvé une famille d'adoption et payé dument ma part annuel c'est à dire 15 euros. Le moment est venu, ce matin première connection, et ma foix faut quand meme l'admettre c'est moins bien foutu que Netflix. (pour l'instant)



Mais le catalogue pour son premier jour et pas trop mal je doit bien l'admettre, ya de quoi faire et pour certain nostalgique pourront retrouver certaine bonne série et films.



Hate de voir le catalogue s'étoffer, ils ont vraiment un sacré paquet de séries et de films entre disney et la fox, ils ont les cartes en mains pour gener Netflix, et qui dit concurrance dit meilleur service