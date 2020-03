Nous sommes ravis d'annoncer que nous travaillons enfin sur un titre exclusif en partenariat avec Google Stadia. Chez Splash Damage, nous cherchons toujours à innover et sommes toujours à la recherche de partenaires et de plateformes qui nous permettent de faire cela. Nous sommes d'énormes fans de Stadia depuis son annonce et nous avons été surpris par la technologie et la passion pour le jeu vidéo qui émane de l'équipe Stadia.

En plus de travailler avec The Coalition sur Gears : Tactics, les créateurs de Brink et Dirty Bomb vont collaborer avec Google pour proposer une exclusivité sur la plateforme cloud gaming Stadia.