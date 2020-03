Coucou les gens,Histoire de s'occuper pendant le confinement, je vous partage une petite découverte sympa, à savoir un nouveau podcast lancé par les équipes de Third Edition (publication de divers livres sur le JV) et Wayô Records (spécialisé dans l'édition des musiques de JV et concerts), dont le sujet sera de mettre en avant certaines musiques de jeu ou certains compositeurs, via des invités qui, à priori, maîtrisent leur sujet ^^Podcast dispo sur ce lien : https://www.thirdeditions.com/blog/emissions/sound-teams-1-nobuo-uematsu-par-dela-final-fantasy Leur premier épisode concernecompositeur de Final Fantasy : Nobuo Uematsu. Mais pour une fois, ils ne s'attarderont pas sur son travail sur cette série mythique, mais sur les autres œuvres sur lesquelles il a travaillé, et qui restent encore assez méconnues.Quoiqu'il en soit, c'est très intéressant surtout pour briser quelques idées préconçues sur le monsieur, et ça peut toujours s'écouter durant vos exercices de remise en forme (il faut bien se dérouiller un peu, puisqu'on ne peut pas sortir) ou une partie de votre jeu en ligne préféréSur ce, bon jeu, bon courage pour le confinement, et faites attention à vous !