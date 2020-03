Comme nous tous, me voilà en confinement. Et comme la plupart, je m'attelle à assouvir ma passion. Si certains préfèrent faire des articles teraflops (pour cumuler les coms?), je préfère profiter de la situation pour faire des jeux que je n'avais pas pu faire à l'époque, faute de temps.



Le premier de ma liste n'est autre qu'une petite pépite de la PS3 que tout le monde a certainement oublié, Folklore . Il s'agit d'une exclusivité développée par Game Republic, un ancien studio spécialiste dans des jeux japonnais plutôt originaux et variés (Genji, Brave Story, Dragon Ball Origins, mais aussi le très sous estimé Majin).



Principales caractéristiques :

-Jeu à la réalisation qu'on qualifierait aujourd'hui de double A. Notons des graphismes très propres, magnifiés par une bande son enchanteresse

-Gros point fort : ambiance unique qui donne envie de faire progresser le scénario, mais aussi de faire les quetes annexes pour en percer tous les secrets.

-Gros point faible : gameplay qui fait très jeu PS2. Normal, il s'agit d'un des 1e jeux PS3. A la fin, je jouais plus pour faire avancer l'histoire que par réel plaisir.



Ma note : 15.467/20



La question : Qui d'autre se souvient de ce jeu?