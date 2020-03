J'ai finis le dernier épisode d'Uncharted pas plus tard qu'aujourd'hui, et je dois dire que je m'y suis plutôt bien amusé malgré sa faible durée de vie. Finis en 14 h en difficile (en prenant mon temps), l'aventure nous propose un voyage en Inde à la recherche d'un artefact légendaire comme souvent dans les Uncharted, avec ce qui implique de gros méchant, de gunfight, d'escalade, et de phases spectaculaire, mais aussi et surtout de graphisme et panorama splendide.Et ça, Lost Legacy ne déroge pas à la règle, c'est bien entendu absolument magnifique. Des montagnes à perte de vues, de l'herbe et des fleurs dans tout les sens, des architectures propre à l'Inde absolument splendide, avec toujours ce souci du détail cher à la saga. Et des panoramas absolument dantesque ! Uncharted Lost Legacy est resplendissant de beauté, chose qu'était déjà le 4. Avec toujours des visages ultra détaillé et expressif, bref techniquement et artistiquement, ya rien à dire c'est la grosse claque.D'un point de vu gameplay, c'est du Uncharted pur jus comme je l'ai dis, mais cette fois ci avec notre amie Chloé Frazer, Nathan Drake en meuf en gros hein. D'ailleurs elle me fait beaucoup pensé à ce dernier même si elle a sa petite touche personnelle évidemment, et quel plaisir j'ai eu à contrôler Chloé, ça fait du bien et ça change ! De plus, on est accompagné pendant tout le jeu de Nadine Ross, la"méchante" d'Uncharted 4, qui est une femme à fort caractère et que j'ai appris à découvrir également.Côté Gameplay donc on est en terrain (trop) ? Connu. Toujours ces phases de grimpette heureusement bien moins nombreuses qu'Uncharted 4, des gunfights contre des mecs et des puzzle à résoudre. Petite nouveauté cependant, la possibilité de crocheter les serrures pour y trouver armes et munitions, souvent des armes rares d'ailleurs, et yen a un bon paquet de ces coffres dans le jeu. La possibilité de prendre des photos aussi, bon là c'est totalement anecdotique mais bon, c'est sympa quand même. Et la présence d'une vaste zone ouverte qui m'a fait vachement plaisir, avec bien sûr le cheminement principal mais aussi les "à côté" comme trouver des médaillons pour dénicher un trésor plutôt utile dans votre aventure, en tout cas pour les collectionneurs. Car oui, qui dit Uncharted dis forcément les babioles à choper dans les niveaux.J'ai beaucoup aimé cette zone ouverte qui offre une liberté appréciable forcément, et aussi parce que y'a quand même des trucs à y faire mine de rien, et que c'est beaucoup moins illusoire que les zones ouvertes de Uncharted 4 par exemple.Le duo Cholé Nadine fonctionne assez bien aussi, même si j'ai ma préférence quand même pour Nathan et Sam. Mais en découvrir plus sur le personnage de Chloé qui était mine de rien assez obscur fait plaisir à voir, et je me suis attaché à elle, à t'elle point que je serai pas contre un nouvel épisode avec la miss.Les phases d'infiltration font également leur retour avec toujours cette IA au ras des pâquerettes hérité de Uncharted 4. Les gunfights j'en parlerai pas vraiment c'est du archi classique, ça reste efficace mais sans plus. Petit plus appréciable cependant, lors des phases d'infiltration, ils ont enfin eu l'idée Naughty Dog de nous mettre un pistolet avec silencieux, chose que je regrettais beaucoup dans le 4. Le jeu s'enchaine comme je m'y attendais assez rapidement, mais logique pour un stand alone qui sert avant tout d'amuse gueule pour les mordus d'Uncharted.Maintenant voilà, c'est clairement pas mon épisode préféré de la série, je le trouve efficace mais bien trop convenu, en plus de proposer un gameplay qui commence sérieusement à atteindre ses limites, en plus de carrément repomper en point que ça devient gênant parfois d'anciens Uncharted, allant même jusqu'à reprendre des phases déjà vu dans les autres, Uncharted 2 et 4 notamment. Alors oui c'est un stand alone prévu à la base comme un DLC vous allez me dire, mais même, il y'avait matière à innover un peu plus, et pas juste proposer en guise de nouveauté un mini jeu de crochetage... Les énigmes se ressemblent aussi un peu toute même si certaines sortent du lot. Pareil, on m'avait vendu le dernier chapitre comme étant un truc de fou, euh ouais il est sympa mais ce qu'on ya fait et un mélange d'Uncharted 2 et 4 en fait, donc rien de neuf sous le soleil camarade. Ses phases là ont déjà été vus dans les anciens, et donc ça ne me marquera pas.Le scénario est également très classique, sans arriver vraiment à rebondir, même si ma foi le méchant est assez classe, et puis c'est encore un prétexte pour partir à l'aventure. Donc ça m'a pas déranger plus que ça, je le trouve quand même moins bien écrit et moins intéressant qu'un Uncharted 4 par contre, mais en apprendre plus sur Chloé est un mets non négligeable. La bande son j'en parlerai pas trop, aucun thème vraiment marquant, sans pour autant qu'elle soit mauvaise bien au contraire.Conclusion : Uncharted Lost Legacy est ce que j'attendais de lui. Un (très) bon apéro pour les mordus de Uncharted comme moi. Je retiens de lui ses magnifiques graphismes et panorama à tomber par terre parfois, sa zone ouverte qui fait grave plaisir et qui est intéressante à parcourir, et aussi son personnage de Chloé qui auparavant assez obscur, je me suis attaché à elle et j'ai bien aimé parcourir cette aventure en sa compagnie ! Malheureusement, le jeu à trop le syndrome Uncharted 4 ++ au point parfois de repomper certaines scènes de ce dernier, ce qui m'a un peu gêné parfois je vous l'accorde. J'en retiens malgré tout une belle expérience et une belle aventure, avec un jeu magnifique et dépaysant. Adieu Uncharted, tu vas me manquer...Les + :-Graphismes splendide (comme d'hab)- Des panoramas à tomber par terre- La zone ouverte très appréciable à parcourir- Chloe Frazer ! Charismatique et qui n'a rien à envier à ce bon vieux Drake.- Des moments assez touchant et "mignon"- En apprendre plus sur Chloé- Le duo Nadine Chloé fonctionne plutôt bien !- Asav, un méchant plutôt réussi.- Des énigmes qui font plaisir.- Phase d'infiltration plus confortable (pistolet silencieux)- Encore ce soucis du détailLes - :-Assez court, j'aurai pas cracher sur un ou deux chapitres en plus- Trop proche d'Uncharted 4- 1 seule vraie nouveauté...- Des scènes déjà vu ailleurs- Une bande son trop discrète.- Des trucs qui servent à rien comme prendre des photos par exemple- IA encore une fois dans les chaussettesNote : 16/20Classement Uncharted :Uncharted 1 < Uncharted Lost Legacy< Uncharted 2 < Uncharted 3 < Uncharted 4