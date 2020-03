Description : Sailor Moon : Another Story est l'adaptation de la série animée en jeu de rôle sur la Super Nintendo. Cependant, l'histoire du jeu n'est pas directement issue du dessin animée mais est inédite. Elle se déroule après les événements de la saison trois. Le cristal d'argent est menacé par une force mystérieuse. Vous contrôlez les Sailors et tentez de découvrir qui en veut au cristal pour les empêcher de l'utiliser à des fins obscures.

posted the 03/10/2020 at 06:01 AM by gunstarred