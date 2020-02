Salut à tous, amis joueurs,Alors tous ceux qui ont lu le titre et vu le film savent déjà de quelle scène je vais parler.Ce n'est pas possible autrement.Il est question d'un film Coréen que j'ai vu qu'une seule fois mais qui m'est encore resté en tête.Attention ça spoile pour ceux qui veulent avoir la surpriseLe film nous raconte l'histoire d'un mec qui a voulu se suicider en se jetant d'un pont mais qui fini par se retrouver sur une île en plein milieu de Séoul.Ne sachant pas nager, le pauvre homme se retrouve à jouer les Robinson Crusoé avec petit challenge: Pouvoir manger ce fameux plat de nouille en sachet qu'il a retrouvé.Pendant le film, le gars a dû apprendre à pecher, cuisiner, cultiver pour avoir tous les ingredients nécessaire à la fabrication de nouille.Et puis arrive enfin le jour JJe n'ai jamais vu une scène de nouille aussi forte, il n'y a rien d'autre à commenter.Ils sont fort ces Coréens

posted the 02/27/2020 at 05:29 PM by fan2jeux