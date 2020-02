Bonsoir à tousSi vous deviez choisir un mangas jeux de baston développer avec le nouveau moteur de ARC System Works se serait lequel ?Je rappelle leur nouveau jeu ça donne ça :Niveau anime ils ont bosse sur :- Yū Yū Hakusho Yamishōbu!! Ankoku Bujutsukai- ONE PIECE : DAI KAIZOKU COLOSSEUM- Bishōjo Senshi Sailor Moon- Hokuto no Ken Fighting- Dragon Ball FighterZ- Kill la Kill The Game: IFPour ma part je triche mais un Jump Ultimate stars en version jeux de baston 2,5D se serait magnifique