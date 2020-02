Bonjour, Je n'ai pas de XBox One, mais j'aimerai offrir à un ami le DLC de Kingdom Hearts III, ReMind. Est-il possible de lui "offrir" directement en démat', genre le code du jeu, sans avoir de compte Microsoft? Sinon, est-ce que ça marche comme sur le PS Store, à savoir qu'on peut acheter des cartes prépayés dans des Micromania ou autres au montant que l'on souhaite? Si oui, est-ce que le DLC est au même prix que sur PS4, soit 30€? Merci par avance pour vos retours !

posted the 02/24/2020 at 08:55 AM by hatwa