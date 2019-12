On a enfin eu le droit de voir une attaque du grand Roger !Certains pensent qu'il n'a pas de fruit du démon vu qu'il n'utilise pas de pouvoir mais mon avis c'est que tout n'est pas montré histoire d'en laisser pour son affrontement contre Rocks D. Xebec (c'est obligé qu'on ait ce versus historique).Parce que si Luffy qui est en quelque sorte son héritier, a le pouvoir d'un fruit du démon, Roger doit en avoir un sinon ça voudrait dire d'une certaine manière que Roger aurait été plus puissant que lui ce qui n'est pas possible à mon avis (histoire de principe, surtout qu'on sait déjà que sa prime sera plus élevée puisqu'elle sera probablement de 5,6 milliards étant donné que le 56 et le nombre associé à Luffy et que celle de Roger est de 5.5 Milliards).Pareil, Road Star c'est donc le nom de la dernière île, est-ce que le dernier road ponéglyphe est là-bas ? Perso je me dit qu'il y a moyen que barbe noir ait le dernier road ponéglyphe par l'intermédiaire du néant. Rocks avait peut-être le fruit des ténèbres et a pu engloutir dans le néant le dernier ponéglyphe ainsi que God Valley puisque ces deux choses ont disparus.V'là les chapitres qu'on a en ce moment.Je crois que le jump fait une pause en fin d'année donc il me semble qu'il faut attendre l'année pro pour le prochain chapitre et qui sait on va peut-être y voir le One Piece lui-même.