Sumo Digital élargit son équipe, dans l'attente de nouvelles opportunités. Le studio n'a que récemment commencé à recruter en masse pour leurs prochains projets, un titre d'action à la troisième personne surprenant, ce qui fait penser à Crackdown 4.À l'heure actuelle, Sumo Digital a plus de 80 listes de jobs sur son site officiel, allant des programmeurs aux animateurs en passant par les artistes et plus encore. Il est tout à fait naturel qu’un AAA se présente à nous avec une équipe aussi énorme. Il est encore tôt pour dire s'il s'agit de Crackdown 4 ou d'un nouveau jeu.