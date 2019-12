Visiblement et contrairement à ce que je pensais (et c'est bien dommage) Sly n'est pas prêt de faire son retour, il ne serait même pas en développement si l'on en croit les propos de Mat Kraemer de Sanzaru Games, au micro de Kinda Funny Games:À moins que Sony ait décidé de re-confier le projet à ses pères, Sucker Punch. Je trouve bizarre d'avoir lancé un film et une série (qu'on attend encore) pour derrière ne pas poursuivre l'exploitation de la licence en jeu vidéo qui plus est excellente.