En Effet via le Twitter de Danel Ahmad ont apprends que Sony recherche un Head of strategy pour les SIE Worldwide Studios



Job role includes: Strategy Development, Strategy Implementation, market intelligence and acquisitions



La descriptions globale du Job concerne donc aussi les acquisitions ,d'autant plus que si ont va sur le site des WWS (dans la partie Europe) ,il y a comme deux case "placeholder"



https://www.playstation.com/en-us/corporate/about/worldwide-studios/



Donc deux acquisitions à prévoir ?