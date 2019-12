Star Citizen

Ça y est, le NDA est levé, les Evocatis ne sont plus les seuls à pouvoir jouer avec microTech et les nouvelles stations en orbite des planètes du jeu. Pour la communauté qui suit le jeu, c'est l'assurance d'un nombre absolument gargantuesque de partages en tout genre, et les vidéos et autres captures d'écran de cette 3.8 commencent à pleuvoir :Avec cette première vague d'accès ouverts, seuls peuvent accéder les joueurs avec des statuts(+ de 1000$ dépensés dans le jeu) ou(abonnement mensuel de 10$ pour avoir un vaisseau différent par mois + tout un tas d'avantages). Bien évidemment, c'est le cas d'une majorité de streamers de Star Citizen , et ils se sont donc rués en masse sur ce PTU dès très tôt ce matin.Il s'agit d'une première version qui devrait recevoir des corrections tout au long de la semaine, l'objectif étant de proposer une version 3.8 accessible à tous lespour le. Pour mémoire, lessont ceux qui ont acheté unet ont donc décidé de soutenir le développement du jeu, pas ceux qui se sont seulement créé un compte sur le site officiel de Star Citizen Si vous avez la chance de faire partie de celles et ceux ayant déjà accès à la 3.8, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires... petit(e)s veinard(e)s.