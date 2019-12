J'ai loupé un épisode ou ya eu que dalle ? Nan parce que teasé depuis un moment, le fameux Batman Arkham Legacy ne sait toujours pas montré... Est ce qu'il existe vraiment ce putain de jeu sans déconner ? Warner Bros travail t-il vraiment dessus ? Les insiders ne sont peut être pas aussi fiable que ce qu'il prétend être.. Bref j'en ai ma claque de cette rumeur à la con et je pense que je n'y crois plus à présent

posted the 12/13/2019 at 07:15 AM by xslayer750