ça faisait longtemps qu'on avait pas de News sur Psychonauts 2 et le projet est toujours en développement et va pour le mieux selon Tim Schafer le rachat de Double Fine par Microsoft permet d'améliorer grandement la qualité du jeu et l'équipe ayant travaillé sur RAD va venir renforcer les effectifs de la Team Psychonauts 2 pour progresser plus efficassement. Psychonauts 2 sortira courant 2020 sur PC / ONE / PS4 et probablement Switch plus tards...Bonus: petit montage sur des mécaniques de gameplay