Hey everyone, je compte changer ma TV SONY KD-55XE8505 par un OLED… L'idéal aurait était de passer sur du 65 pouces mais hors budget sauf pour un PANA mais surement vieillissant… Le Panasonic TX-65FZ800E Ou alors rester sur du 55 pouces et chez Sony avec le KD55AG8BAEP Ou bien aller vers LG avec le OLED55B8S Ou encore le PANA TX-55GZ1000E Je suis content de ma SONY actuelle donc je pencherai pour rester chez eux mais si la concurrence est aussi bien pour moins cher...

posted the 11/29/2019 at 09:12 PM by ni2bo2