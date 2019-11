Avec la récente annonce du nouveau Half Life, je me suis en train de me faire la réflexion que cette gen aura accueilli la plupart des vieux fantasmes de gamers. Au point que je me demande si elle ne marquerait pas la fin des arlésiennes et autres annonces trop hâtives. Pour étayer mon propos, j'ai réalisé mon top 10 des jeux de cette gen les plus longtemps attendus.



10. Zelda Breath of the Wild

Développé depuis 2010, la véritable attente de ce jeu commença en 2012 avec une démo d'un Zelda WiiU à l'E3. Il faudra attendre 5 ans de plus pour le voir débarquer.

Bilan : Ca valait entièrement le coup de l'attendre. Un des meilleurs jeux de la décennie.



9. Kingdom Hearts III

Attendu depuis KH2 sorti en 2006, il ne sera annoncé qu'à l'E3 2013 pour finalement sortir en 2019, soit 6 ans d'attentes.

Bilan : Un jeu très fun, mais dont le scénario aura perdu le néophyte et un peu déçu les fans.



8. Cyberpunk 2077

Jeu pour la première fois évoqué en 2012, époque où CD Project avait annoncé le développer en parallèle de Witcher 3. Si le premier teaser date de 2013, le jeu doit arriver en début d'année prochaine, soit 7 ans plus tard.

Bilan : A priori, il s'annonce énorme



7. Final Fantasy 7 Remake

Le jeu original est sorti en 1997. Depuis, des rumeurs d'un remake n'ont cessé d’apparaître. D'abord en 2003 lors de la sortie du film Advent Children. Ensuite en 2005 avec une demo technique de ce que pourrait donner un tel remake sur PS3. C'est finalement en 2015 que le jeu est officiellement annoncé, pour une sortie prévue en 2020, soit 5 ans plus tard.

Bilan : lui aussi a d'excellentes previews



6. Prey "2"

La suite de Prey est initialement prévue après la sortie du premier en 2006. Mais ce n'est qu'en 2011 qu'elle est officiellement annoncée, avec un changement de studio à la clé. En 2014, cette suite est officiellement annulée. Et alors qu'on ne l'attendait plus, un reboot a bel et bien vu le jour en 2017.

Bilan : Jeu globalement très bon, mais éloigné de l'esprit du jeu original.



5. The Last Guardian

La "suite" de Shadow of the Colossus, longtemps teasée, a été annoncée pour la première fois en 2009 sur PS3. Il faudra attendre l'E3 2015 pour avoir de nouveau des nouvelles du jeu, lors de sa ré-anonce sur PS4. Et c'est finalement en 2016 que le jeu sort, 7 ans après son annonce.

Bilan : Plutôt excellent, malgré quelques défauts plombants.



4. Beyond Good and Evil 2

La fin du 1e, sorti en 2003, se terminait par un cliffhanger. Il faudra attendre 2008 pour voir arriver une première annonce de sa suite. Cependant, cette annonce sera suivie par un long silence radio. C'est finalement à l'E3 2017 que le jeu sera officiellement de retour. Depuis, on ne sait toujours pas quand il arrivera. La logique voudrait qu'il arrive en début de next gen. Soit minimum 12 ans après sa première annonce.

Bilan : Il a l'air intrigant et ambitieux, mais on n'en sait pas beaucoup plus.



3. Final Fantasy "Versus XIII"

Le jeu est initialement annoncé en 2006 sur PS3 aux côté de FFXIII. Ensuite, le jeu se montrera lors de divers events, mais jamais en profondeur. Il faudra attendre 2013 pour que le jeu soit de nouveau totalement à l'affiche. Le jeu s'appelle désormais Final Fantasy XV et est prévu sur PS4. En 2016, soit 10 ans après son annonce initiale, le jeu sort finalement.

Bilan : Globalement bon à très bon. S'il a beaucoup de bonnes intentions, le jeu a déçu pas mal de fans, notamment parce que la promesse initiale n'a pas été tenue.



2. Half Life "3"

Half Life 2 episode 2 date de 2007. Cela fait donc 12 ans que les joueurs attendaient du nouveau dans l'histoire Half Life. Certes, il ne s'agit que d'une préquelle (sauf si on croit certaines théories qui veulent qu'on voyagerait dans le temps), et en VR qui plus est. Mais on n'y croyait tellement plus qu'on ne peut bouder notre joie de ce retour inespéré. Vivement mars 2020.

Bilan : A voir. Mais on ne peut que faire confiance à Valve



1. Shenmue 3

Shenmue 2 était sorti en 2001, coulant presque à lui tout seul Sega par la même occasion. Personne n'osait encore espérer une suite. Et pourtant, en 2015, un financement est lancé, et le jeu finit par voir le jeu en 2019.

Bilan : Plus que mitigé. Le jeu est fastidieux, et ses quelques instants de grâce ne peuvent faire oublier qu'il faut à nouveau attendre la suite pour avoir la fin de l'histoire.



Du coup, je me disais : on arrive vraiment au bout des arlésiennes, non? Que reste-t-il encore?



A la rigueur, on peut regarder du côté des jeux annulés, tels que Agent, Starcraft ghost, ou Scalebound. Mais je ne pense pas que ces jeux intéressent encore quelqu'un.



Et puis, il y a aussi Star Citizen, mais lui est déjà jouable.



D'autres idées?