SEGA AGES

Le jeu est prévu pour le 28 novembre 2019 aux prix de 999¥.Un système depour faciliter le jeu.Boss supplémentaire des versions Mark III etc... qui seront de qualité arcade.Mode Upa-Upa, la boutique n'est pas présente et fonctionne avec le budget du mode Coin Stock.Mode Time AttackDu plus, comme la présence de la version arcade, expédition initiale et la nouvelle.Y a toujours le classement, mode replay, vibrations HD.