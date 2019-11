Everwild soulève encore beaucoup de questions depuis son trailer enchanteur présenté lors du X02019 nous avons que très peu d'éléments a son sujet si ce n'est un jeu Open World, vue TPS avec des éléments de genre God Game dans un monde naturelle et magique. Quel rapport avec Savannah ? Hé bien Savannah était une idée originale de Phil Dunne qui avais également travaillé sur Donkey Kong Country 3 et Killer instinct 2.Dans Savannah, le joueur aurait contrôlé un lionceau de la naissance à l'âge adulte, avec de nombreux défis et tactiques de survie ainsi que sociales le long de son Aventure pour que le joueur puisse survivre dans les étendues plus réalistes de la savane Africaine. Phil dit qu’il s’agissait d’un simulateur naturel, allant même jusqu’à dire que c’était comme un "Viva Pinata réaliste".En dehors de quelques images et de quelques vidéos téléchargées sur Dailymotion, il n’ya pratiquement rien de trouvable sur le jeu actuellement.On a pu retrouver quelques model 3D impressionnant pour l'époque ( 2007 ) Rare visait à obtenir le pelage le plus réaliste jamais vu dans un jeu.Et un clip de 4 secondes d'un éléphant qui marche https://dai.ly/xhriji ainsi qu'un thème musicalEt si Everwild était Savannah avec un concept un peu différent mais toujours dans le but de simuler tout un écosystème riche et crédible et de s'en occuper au final une sorte de Viva Pinata dans un Open World.