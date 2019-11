Star Citizen

Ça y est, nous sommes le samedi 24 novembre et il est 14h. C'est donc parti : la convention annuelle dédiée à Star Citizen a ouvert ses portes à Manchester.Vous êtes un fan inconditionnel du jeu et pilotez votre vaisseau comme Lando Calrissian mais n'avez pas pu vous rendre en Angleterre ce week-end ? Ou peut-être que le prix des billets vous a refroidi ? Qu'à cela ne tienne ! Vous allez bien évidemment pouvoir suivre la conférence en restant tranquillement au chaud chez vous grâce à Twitch.Les conférences vont en effet être retransmises en direct toute la journée. De quoi ne rien rater des annonces qui vont être faites et notamment la fameuse démo, très attendue, qui devrait montrer le futur du jeu et ses fameuxpermettant de passer d'un système solaire à un autre (on vous en parlait dans cet article ).La conférence a démarré avec une vidéo de promotion du Carrack et a été immédiatement suivie par la fameuse démonstration de ce qui va attendre prochainement les joueurs : le Carrack donc, mais aussi le Pisces et le nouveau rendu des planètes, etc.Ne manquez pas la suite et rendez-vous sur twitch.com/starcitizen . Si vous souhaitez revivre l'introduction de la conférence, la vidéodu Carrack est désormais disponible :Si l'anglais n'est pas votre tassé de thé, de nombreux streamers francophones font une retranscription de la conférence : Zvonimir , Zoltan, Hugo Lisoir Derkomai22 , etc. Rendez-vous sur Twitch.tv/ pour choisir ce que vous préférez.N'hésitez pas à partager dans les commentaires les moments forts qui vous auront marqués ou les questions que vous avez !