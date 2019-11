Star Citizen

Ce sera ce samedi 24 novembre que sera retransmise en direct la CitizenCon 2949 sur Twitch.tv/StarCitizen . Pour mémoire, il s'agit de la convention annuelle des fans du jeu, un événement qu'aucun joueur ne voudra évidemment manquer : des stands, du cosplay, des vaisseaux à tarifs réduits sur la boutique du jeu et surtout, surtout, des! Comme cette année, la convention aura lieu à Manchester, vous n'avez pas l'excuse du décalage horaire pour ne pas regarder ou juste jeter un œil par curiosité !Compte tenu de l'engouement énorme que génère Star Citizen, nombreux sont ceux qui cherchent dans les fichiers du jeu ou tentent de soutirer des informations aux développeurs. Et ils en obtiennent... On sait donc d'ores et déjà quel sera le déroulé exact de l'exposition de vaisseaux dans le jeu, l'sur ArcCorp mais aussi quels vaisseaux on pourra simplement regarder à défaut de les piloter ou encore le nom du nouveau vaisseau qui devrait être proposé à la vente, à savoir l'Anvil Pisces. Cela vous a été révélé dans cet article du 17 novembre dernier Aujourd'hui, plus d'informations circulent. La première concerne le constructeur Crusaders Industries, absent de l'exposition. Il se murmure que si le constructeur n'expose pas ses vaisseaux, ce serait pour une bonne raison... Laquelle ? Il faudra sans doute attendre la semaine prochaine pour le savoir.Mais surtout, nous avons désormais des informations surqui sera proposée pendant l'événement. La démo, c'est LE moment phare de la convention, où une démonstration du jeu est faite pour présenter ce qui attendra les joueurs lors des prochaines versions du jeu.On sait donc qu'il s'agira d'une mission où le joueur devra se rendre de MicroTech à Ruin Station. MicroTech, c'est la 3e planète terraformée qui va arriver en 3.8 et sur laquelle on devrait d'ailleurs avoir droit à des nuages et autres effets météo. Ruin Station ne vous évoque rien car... c'est une station en orbite située dans le! En effet, on s'attend à ce qu'une démonstration de saut en trou de ver (un) ait lieu et que le joueur quitte le système Stanton pour se rendre dans celui de Pyro !Au passage, le compte officiel de Star Citizen a remis hier en ligne une vidéo expliquant aux nouveaux joueurs comment faire décoller leur vaisseau. Cela ne peut que confirmer que nous devrions avoir droit à une nouvelle semaine dependant laquelle toute personne inscrite sur le site RSI pourra tester gratuitement le jeu. Si vous n'avez pas encore créé de compte pour Star Citizen , c'est le moment, cliquez ici pour le faire Pour finir, les équipes de CIG viennent de dévoiler un pack de goodies spécial CC 2949, contenant entre autres une armure et des objets pour décorer son hangar. Un bidule à 16€38 tout de même . Mais ce n'est pas grand-chose par rapport aux prix des vaisseaux qui vont être proposés à la vente sur la boutique la semaine prochaine...----------------Attention, toutes ces informations restent à prendre avec des pincettes. Il se peut très bien que CIG fasse circuler de fausses rumeurs pour leurrer les joueurs et ainsi que la surprise soit totale lors de la CitizenCon 2949 !