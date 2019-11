Je l'ai fini hier soir et il me trotte dans la tête comme peu de jeux savent le faire. Je comprend très bien que certains détestent ce jeu ou ne comprennent pas du tout l'intérêt, faut dire c'est rare de faire cohabiter un jeu d'auteur et un AAA. Pour moi, DS pose une pierre angulaire dans ma ludothèque.



Bref, on peut en discuter plus longuement en commentaire mais vous êtes ici pour les musiques qui sont tout aussi marquantes dont je vous ai fait une petite sélection