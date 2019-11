les speedrunner avant la sortie de la version pc qui permettra surement comme d'hab de glitché à mort les run en dataminant la map.reste que le fameux runner distortion 2 viens de descendre en dessous de la barre des 7h et étudie s'il peut faire un sub 6h en ce moment même sur twitch: https://www.twitch.tv/distortion2au delà du jeu je trouve ça vraiment fort ces run de plusieurs heure comme sur des rpg parce que se vautrer après 5h et tout recommencer dans la foulé il faut avoir de sacrés nerf d'acier et une grande patience