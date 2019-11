Rare est vraiment entrain de grandir, le Studio compte actuellement 250 employés travaillant sur plusieurs projets ( 5 équipes de 20 personnes oeuvres sur le suivi de Sea of Thieves soit 100 personnes ) et au X02019 Rare ont présenté leur nouvelle IP Everwild qui est encore au début de son développement avec une équipe soutenu par 50 personnes actuellement. Il y a donc une centaine de personnes sur d'autres projets comme des collaborations entre Rare et Dlala Studio sur Battletoads ( 12 personnes ) On imagine donc qu'il existe encore un ou plusieurs autres projets dans le Studio avec les employés restant dont Gregg Mayles le papa de Banjo Kazooie qui a terminé de travailler sur Sea of Thieves et ne participe pas à la conception de Everwild. Rare à donc profité de la révélation de Everwild pour mettre à jour son site web et ouvrir 30 posts supplémentaire pour aider principalement l'équipe de Everwild. Rare semble prendre le chemin pour devenir l'uns des Studios Microsoft les plus gros au côté de Mojang / 343 Industries et The Coalition. https://www.rare.co.uk/careers