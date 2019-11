Previews

28 Février 2020

Contrairement aux éditions précédentes, un seul jeu en Réalité Virtuelle était jouable cette année dans l'espacede la. Il s'agissait d', un autre estampilléen plus du jeu(avec lequel il n'a aucun lien scénaristique à ma connaissance) qui lui était testable à deux pas, et dont je vous livre mon ultimeissue du salon.Le terrain de jeu de ce gros tutoriel prenait place autour de la villa desurplombant l'océan. Un cadre idéal pour se faire à la prise en main, puisque les obstacles étaient peu nombreux à l'exception de quelques rochers (sur lesquels on ne pouvait pas se crasher). Et une zone suffisamment vaste pour permettre une certaine liberté de mouvements en vol, et passer à travers des anneaux disséminés un peu partout sur la map (presque) sans encombre.Même si à travers le casque, force est de constater que ce n'est pas la folie graphiquement parlant. La toute première fois que j'ai essayé leremonte àdurant cette mêmesur le jeu. Et 4 ans après, je trouve que ça n'a pas tellement évolué sur cet aspect. C'est à peine mieux que de lapour dire. Et le fait que lesoit l'un des plus abordables du marché n'est en rien une excuse pour moi. Mais bref.Pour se mouvoir commedans cette démo, c'est exactement comme on pourrait se l'imaginer dans nos têtes. Sauf que contrairement à lui, nos pieds ne quitteront pas la terre ferme. Et au lieu d'enfiler son armure, on devra se contenter d'abord dureproduisant l'intérieur de la visière du casque de l'comme dans les films, et d'undans chaque main.Le vol s'effectue en gardant les bras le long du corps tout en ayant les propulseurs activés à travers la gâchette du. La vitesse dépendant de l'inclinaison de nos poignets. Le changement de direction se fait selon l'endroit où on regarde, tout en sachant qu'il est possible via un bouton de faire une rotation automatique de 45°. Ce qui nous évite de nous tordre le cou, ou plutôt de tourner dans tous les sens. Pour tirer des rayons laser à destination des drones d'entrainement de cette démo, c'est vers l'avant qu'il faudra orienter nos bras. Drones que l'on peut aussi détruire en leur donnant des coups de poings. Difficile de faire plus intuitif.Sauf qu'à cause de nombreuses interférences probablement dues à la lumière ambiante et au nombres d'appareils connectés dans l'enceinte de la, je n'ai pas pu apprécier pleinement ma session de jeu. Par moments, mes actions n'avaient aucune répercussion sur le jeu et je le voyais à l'écran sous forme de bug graphique en voyant le bras dese "tordre". Je sais que d'autres personnes n'ont pas eu ce probablement mais ça n'est pas rassurant pour autant. À voir si cela sera de l'histoire ancienne d'ici sa sortie le