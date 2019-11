Alalala ça brise le coeur, j'ai mâté le live du hooper pour fêter ses 13 ans de vidéo, ce live portait sur Chrono Trigger, et ça m'a rappelé à quel point ce jeu était phénoménal ! Pas trop d'illusions mais bon je me dis que avec la politique de Square en ce moment sur les remakes il y a peut-être un petit espoir ! Et puis avec le Trial of Mana, je me dis que rien n'est impossible ! Imaginez un Remake de Chrono avec la même patte graphique que le dernier Dragon Quest ! Le rêve ! Ou même mieux une suite ! Ça plus le deuxième CD complet de Xenogears et je pourrais pardonner à Square pour m'avoir donné espoir 10 ans avec FFXVAllez on se quitte avec une des meilleures musiques du JV